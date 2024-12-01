بداية من اليوم.. خطوات قراءة ودفع فاتورة عداد الغاز للمنازل لشهر ديسمبر

كتبت- دينا كرم:

أعلنت شركة "بتروتريد" للخدمات التجارية البترولية، بدء استقبال قراءة عداد الغاز الكترونيا للشهر الجاري، ابتداء من اليوم وحتى 27 من ديسمبر الجاري.

وهناك عدة طرق يستطيع من خلالها العملاء تسجيل القراءة ودفع فاتورة الغاز الطبيعي الخاصة بوحداتهم السكنية.

ويقدم مصراوي في السطور التالية الخطوات الخاصة بطرق تسجيل القراءات ودفع الفواتير، وفق ما نشرته "بتروتريد" على موقعها الإلكتروني.

أولا- 6 خطوات لتسجيل قراءات الغاز الطبيعي:

- الموقع الالكتروني للشركة.

- مندوبي الشركة.

- خدمة العملاء عبر الرقم التالي 17169.

- تطبيق بتروميتر.

- تطبيق الموبايل.

- خدمة IVR علي الأرقام التالية: الموبايل "5757"، أما الأرضي"09000727".

ثانيا- 9 طرق لدفع الفواتير:

- خدمة الدفع فوري.

- خدمة الدفع Bee.

- خدمة أمان.

- خدمات البريد المصري.

- خدمة ضامن.

- الأهلي ممكن.

- مصاري.

- المحفظة الذكية بنك مصر.

- فودافون كاش.