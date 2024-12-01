شعبة الملابس: مبيعات "البلاك فرايداي" تقلصت للنصف بسبب التضخم

كتبت- دينا كرم:

تراجع إقبال المواطنين على شراء الملابس الجاهزة خلال عروض "البلاك فرايداي" بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، وسط ضعف القدرة الشرائية وتسارع التضخم وزيادة الأسعار، وفق ما قاله مسؤولو الملابس الجاهزة لمصراوي.

خلال آخر 3 أشهر تسارع معدل التضخم- زيادة الأسعار- إلى 26.5% في أكتوبر الماضي من 26.4% في سبتمبر بفعل زيادة أسعار السولار والبنزين للمرة الثالثة في 2024 في أكتوبر الماضي.

ضعف القدرة الشرائية

وأرجع خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، في حديثه مع مصراوي انخفاض الإقبال على الشراء في عروض "البلاك فرايداي" إلى ضعف القدرة الشرائية من المواطنين تحت ضغط تسارع التضخم- أي ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن تراجع الإقبال على الشراء تسبب في انخفاض في عدد القطع المباعة، بعد تغيير السلوك الاستهلاكي للمواطنين والشراء بحذر، وإعادة أولوياتهم للإنفاق وإعطاء أولوية للاحتياجات الأساسية.

وأوضح فايد أن عدد القطع المباعة "اللي كان بيشتري قطعتين أو ثلاثة خلال البلاك فرايداي اكتفى هذا العام بشراء قطعة واحدة فقط" في ظل الاهتمام بالحاجات الأساسية".

واتفقت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس، مع الرأي السابق في تراجع الإقبال على الشراء خلال عروض "البلاك فرايداي" هذا العام بنحو 50%.

كانت هناك خيارات متنوعة في أسعار الملابس الجاهزة بحيث تتناسب مع الذوق العام لكل الفئات، وفق ما قالته سماح لمصراوي.

ورغم تراجع الحركة على الشراء فإن سماح هيكل ترى أن الإقبال جاء بشكل جيد الذي تزامن مع توقيت التخفيضات ودخول موسم الشتاء، وهو ما دفع العديد من المستهلكين إلى التسوق وشراء احتياجاتهم من الملابس الشتوية والاستفادة من الخصومات على بعض القطع.

20% زيادة في الإيرادات

ورغم انخفاض الإقبال على الشراء فإن إيرادات مبيعات الملابس شهدت زيادة بنسبة 20% خلال عروض البلاك فرايداي لهذا العام مدفوعة بزيادة الأسعار، وفق نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إلى أنه

وترى سماح هيكل، أن العروض التي قدمتها المحلات تراوحت بين 10% و70% على بعض القطع حيث الموديلات من مواسم سابقة كانت صاحبة النصيب الأكبر من التخفيضات، بالإضافة للعروض على قطع من الكولكشن الشتوي.

توقعات بانتعاش مع موسم الأعياد

وتوقعت هيكل أن سوق الملابس سيشهد انتعاشا خلال المواسم المقبلة مع دخول موسم الأعياد والمناسبات، وهو ما يدفع المواطنين إلى شراء ملابس جديدة.

كما توقعت أن يكون الإقبال على ملابس الشتاء خلال هذا الموسم أفضل مقارنة بموسم الصيف، نظرًا لطبيعة المناسبات القادمة منها رأس السنة الميلادية، وشم النسيم وموسم رمضان وعيد الفطر والأضحى.

وفي نفس الوقت توقع خالد طارق أن تزداد نسب الإقبال خلال الموسم الشتوي خاصة بدخول المناسبات الفترة القادمة.