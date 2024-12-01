تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب جنيهين اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2455 جنيها للجرام

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3157 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3683 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4209 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29460 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20 % إلى نحو 26463 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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