البيتكوين يصل إلى مستوى قياسي جديد بعد فوز ترامب وخفض أسعار الفائدة

كتب- علاء حجاج:

ارتفعت قيمة أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية "بيتكوين" 76.9 ألف دولار في التعاملات المبكرة أمس الجمعة، متجاوزة أعلى مستوى لها سابقًا عند 76.4 ألف دولار، بينما ارتفعت إيثر يوم إلى 3 آلاف دولار.

وتراجعت عملة البيتكوين اليوم قليلا لتسجل 76.5 ألف دولار بحسب منصة تداول العملات المشفرة "كوين كاب ماركت".

وبحسب موقع "ذا إيكونوميك تايمز" خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس مع ملاحظة صناع السياسات لسوق العمل التي "هدأت بشكل عام" بينما يستمر التضخم في التحرك نحو هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2٪.

قالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة في البنك المركزي في نهاية اجتماع السياسة الذي استمر يومين حيث خفض المسؤولون سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق 4.50% - 4.75%، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

قال بالاجي سريهاري، رئيس قسم الأعمال في CoinSwitch، بلغت عملة البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد الانتخابات الأمريكية وفوز ترامب، وهو الاتجاه الذي غذته تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أضاف أن سوق العملات المشفرة تزدهر في بيئات الفائدة المنخفضة حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد أعلى في الأصول البديلة.

وسجلت العملات المشفرة الأخرى مكاسب، حيث ارتفع سعر Solana بنسبة 6.5%، وارتفع سعر دوجكوين بنسبة 3.2%، وارتفع سعر كارنو بنسبة 17.6%.