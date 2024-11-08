هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. الشعبة توضح

كتب- حسن مرسي:

أكد نادي نجيب، السكرتير العام لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض أسعار الذهب يرجع بشكل أساسي إلى عدة عوامل، أبرزها نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام"، على قناة النهار، أوضح نجيب أن الفترة التي سبقت الانتخابات الأمريكية شهدت حالة من التقلبات والاضطرابات في الأسواق العالمية، مما دفع الكثيرين إلى شراء الذهب كأحد وسائل الحفاظ على قيمة أموالهم في ظل حالة عدم الاستقرار.

وأضاف السكرتير العام لشعبة الذهب أن فوز دونالد ترامب بالانتخابات أدى إلى استقرار الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة، مما قلل من الطلب على الذهب كأصل آمن، وبالتالي انخفضت أسعاره.

وحول نصيحته للمستثمرين، أكد نجيب أن الوقت الحالي هو وقت مناسب لشراء الذهب، حيث وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى 3765 جنيهًا، وهو سعر مناسب مقارنة بالأسعار السابقة.