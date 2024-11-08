انخفاض اللحوم والعدس والجبن الأبيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، واللحوم، والجبن الأبيض والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.06 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 55.14 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.79 جنيه، بزيادة 8 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 81.7 جنيه، بتراجع 1.67 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.6 جنيه، بزيادة 21 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.69 جنيه، بزيادة 13 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 59.88 جنيه، بتراجع 6.57 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.35 جنيه، بتراجع 23 قرش.

لتر زيت الذرة: 98.77 جنيه، بزيادة 1.61 جنيه.

كيلو اللحوم لطازجة: 398.06 جنيه، بتراجع 1.05 جنيه.

كيلوالدواجن لطازجة: 104.85 جنيه، بزيادة 1.85 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.18 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو الفول السائب: 43.11 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 135.8 جنيه، بتراجع 5.59 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 263.19 جنيه، بزيادة 2.8 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.48 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 96.23 جنيه، بتراجع 1.94 جنيه.