التنمية الصناعية تطرح عدد من الوحدات كاملة التجهيزات بمجمع المحلة الكبرى

كتبت- دينا خالد:

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم السبت عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات بمجمع المحلة الكبرى الخرساني بمحافظة الغربية، بحسب بيان من وزارة الصناعة اليوم الجمعة.

وأوضحت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه من المقرر فتح سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات اعتبارًا من 9 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر القادم، وسيتم طرح كراسات الشروط للبيع من خـلال فــرع الهيئة بالمحلة الكبرى وكذلك مقر الهيئة بالتجمع الخامس.

وأشارت ناهد، إلى أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل انشطة هندسية وغزل ونسيج، وتبلغ مساحة الوحدة ٤٨ م² حيث يمتاز مجمع المحلة الكبرى بالغربية بجاهزية الخدمات والمرافق (جاهزة على تركيب عدادات الكهرباء والمياه) مؤكدة أن الأولوية في هذا الطرح لتوسعات المشروعات القائمة داخل المجمع والتي أثبتت جديتها.

وأضافت رئيس التنمية الصناعية، أن هذا الطرح يشمل مجموعة من التيسيرات المتميزة ومن أهمها طرح الوحدات بنظام الإيجار، بالإضافة إلى تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، وكذا الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الاستفادة من مجموعة متميزة من الخدمات التسويقية.

وأكدت ناهد يوسف أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة أيضًا في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات طبقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، فضلًا عن إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون ٣٠٠ جنيه فقط.

هذا وتوفر الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني اضغط هنا والذي تم تطويره مؤخرًا معلومات وبيانات كاملة عن الطرح للمستثمر وكذا معلومات تفصيلية عن مشروع المجمعات الصناعية ككل وعددها 16 مجمع صناعي بـ 15 محافظة.