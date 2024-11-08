ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الطماطم والبصل الأبيض والأحمر والفلفل الحامي والليمون البلدي وخلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 8 جنيهات و11 جنيها. بزيادة 3 جنيهات.

البطاطس بين 12 و 16 جنيها. بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و 12 جنيها. بزيادة جنيه

البصل الأبيض بين 12 و18 جنيه، بزيادة 3 جنيهات.

الكوسة بين 8 جنيهات و16 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و 12 جنيه، بزيادة 3 جنيهات.

الملوخية بين 9 و11 جنيها.

الخيار الصوب بين 16 و20 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 جنيهات و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 15 و 25 جنيها، بتراجع جنيه.

جوافة بين 8 و 20 جنيها.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيها.

برتقال بلدي بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و 17 جنيه، بزيادة جنيهين.

البطيخ بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.