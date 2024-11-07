توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة

كتبت- أمنية عاصم:

توقع خبراء سوق الذهب والاقتصاديين تحدث إليهم مصراوي، أن أسعار الذهب ستعزز من مكاسبها على المستوى العالمي والمحلي بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- خفض سعر الفائدة اليوم.

وتوافق الاحتياطي الفيدرالي مع توقعات السوق وخفض سعر الفائدة على الدولار 0.25% إلى 4.5% و4.75% للمرة الثانية بعد أن خفضها 0.5% في اجتماعه السابق.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن مواصلة الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة سينعكس على ارتفاع أسعار الذهب العالمي وبالتالي المحلي.

وتوقع زيادة إقبال المستثمرين إلى شراء المزيد من الذهب باعتباره ملاذ آمن بعد تراجع العائد على الدولار.

وأشار نادي نجيب إلى أن استمرار الصراعات والتوترات على نطاق العالم سيؤدي إلى صعود الذهب عالميًا وبالتابعية سيزيد من سعر الذهب المحلي.

هبط سعر الذهب المحلي 90 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية أمس ليسجل 3770 جنيه، بسبب نقص المعروض في السوق المحلية، والصراعات بالمنطقة.

وجاء هذا التراجع متأثرا بتراجعات أسعار الذهب عالميا بنسبة 3.16% ليسجل 2657 دولار للأونصة.

وجاء انخفاض سعر الذهب عالميًا بعد إعلان رئيس مجلس النواب الأمريكي صباح أمس فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على منافسته كامالا هاريس من الجولة الأولى.

واتفق علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، مع الرأي السابق في اتجاه أسعار الذهب المحلي إلى مسار صعودي سواء على المدى المتوسط والطويل.

وأوضح أن تقلبات أسعار الذهب العالمية سواء بسبب فوز ترامب أمس أو بخفض الفيدرالي الفائدة ستكون لحظية.

وأضاف الإدريسي أن التوترات على نطاق العالم سواء في أوكرانيا أو اليمن أو فلسطين وغيرها تشكل عامل رئيسي مؤثرا في حركة أسعار الذهب العالمية بالإضافة إلى القرارات والسياسات التي سيتبعها الرئيس الأمريكي الجديد؛ بما سيكون لها مردودًا على سعر الذهب المحلي.

وأضاف أنه على النطاق المحلي يشهد الذهب ارتفاعات سعرية قبل فترة الانتخابات الأمريكية؛ بسبب سعي التجار إلى نحو اكتناز الذهب بما يعكس توقعاتهم بحدوث ارتفاعات سعرية للأسعار المحلية خلال الفترة المقبلة.