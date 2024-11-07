بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)

كتبت- دينا خالد:

أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، أسعار جديدة للسجائر المنتجة من شركة فيليب موريس، وتتضمن مارلبورو وميريت بأنواعهما و أل أند أم، والتبغ المسخن بأنواعه.

ووفق لمنشور أسعار السجائر الجديدة، سيتم تطبيق الزيادة - التي قدرها إمبابي بـ 5 جنيهات لكل نوع من أنواع السجائر - بداية من غدا الجمعة 7 نوفمبر 2024.

وأصبحت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:-

• السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 95 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 89 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 74 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 74 جنيها للعبوة.