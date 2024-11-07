كيف تفاعلت البورصات الخليجية في ثاني يوم من فوز ترامب؟

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت أغلب البورصات الخليجية صعودًا لليوم الثاني مدفوعة بالتحركات الصاعدة في الأسواق العالمية، بعد الإعلان بفوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية.

وارتفع أداءالبورصة السعودية ليسجل المؤشر العام للسوق تاسي صعودا 0.31% عند مستوى 12130 نقطة.

وشهدت الأسواق الإماراتية ارتفاعا بنهاية تعاملات اليوم، مسجلا مؤشر سوق دبي المالي صعودا بنحو 0.60% عند مستوى 4644 نقطة، فيما سجلت بورصة أبوظبي ارتفاعًا لمؤشرها الرئيسي بنسبة 0.43% عند مستوى 9466 نقطة .

وسجلت بورصة الأردن صعودًا للمؤشر العام -بورصة عمان - بنسبة 0.17%عند نقطة 2412 نقطة، كما سجلت بورصة البحرين ارتفاعًا للمؤشر البحرين العام بنسبة 0.52% عند مستوى 2030 نقطة بنهاية تعاملات اليوم.

وعلى النقيض تراجعت بورصة الكويت، حيث حقق المؤشر السوق الأول انخفاضا 0.17% عند مستوى 7702نقطة، وانخفضت بورصة سلطنة عمان لمؤشر بورصة مسقط " 30 " إلى 0.17% عند مستوى 4705 نقطة.