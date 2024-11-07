للعام السابع على التوالي.. أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt يفوز بـ أفضل مؤسسة مالية إسلامية في مصر من "جلوبال فاينانس"

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**الحصول على الجائزة العالمية للعام السابع على التوالي يعكس التزام المصرف المتواصل بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة للعملاء والحفاظ على أدائه المتميز

في إنجاز جديد يعكس تميزه المتواصل وريادته المستمرة، فاز «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» بلقب أفضل مؤسسة مالية إسلامية في مصر، من مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية، وذلك للعام السابع على التوالي.

تسلم التكريم محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف خلال حفل جوائز مجلة جلوبال فاينانس السنوية السابعة عشرة، والتي تكرم المؤسسات المالية المتميزة في القطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم.

جاء هذا على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يسلط التكريم الضوء على الدور الرائد الذي يلعبه المصرف من خلال تقديمه أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية للعملاء والحفاظ على أدائه المتميز، كما أن هذه الإشادة هي شهادة على النمو المستدام للمصرف وتعزيز مكانته كخيار أول للعملاء الذين يبحثون عن حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتؤكد هذه الجائزة على المساهمة الكبيرة التي يقدمها «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» في القطاع المصرفي، حيث يواصل دفع عجلة الابتكار في الخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة لتعزيز مكانته في السوق كمؤسسة مالية رائدة ومرموقة. يشار إلى أن هذا التكريم تم خلال حفل جوائز جلوبال فاينانس السنوية السابعة عشرة، والذي يكرم المؤسسات المالية المتميزة في القطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم.

وأكد محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف « أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt » أهمية هذا التكريم قائلا "إن حصول المصرف على هذا اللقب للعام السابع على التوالي يعكس التزامنا بتقديم حلول مالية متميزة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

كما أشار علي" إلى أن هذه الجائزة تعكس المكانة المتميزة التي يتمتع بها المصرف في مصر، والتزامه بالنمو المستدام والتميز في خدمة العملاء، مما يجعله الخيار الأمثل لهم عند بحثهم عن حلول مصرفية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتلبية احتياجاتهم المتطورة في عالم مصرفي سريع التغير، كذلك تؤكد الجائزة التزام المصرف بدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر".

يشار إلى أن مجلة "جلوبال فاينانس" تعد إحدى المجلات العالمية الرائدة المتخصصة في إجراء تقييمات دقيقة للمؤسسات المصرفية والمالية، وتقوم باختيار الفائزين بناء على الالتزام برضا العملاء والابتكار الرقمي والاستدامة والقدرة على النمو.