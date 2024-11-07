51.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة بنهاية أغسطس

كتبت- أمنية عاصم:

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 51.5 مليار جنيه خلال أغسطس.

وتابع التقرير أن قيمة التمويل مقسمة على النحو التالي 16.9 مليار جنيه بقيمة إصدارات الأسهم و4 مليارات جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم و 7.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي و 8.4 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بالإضافة إلى 5.8 مليار جنيه لقيمة التمويل الاستهلاكي و7.3 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة و1.2 مليار جنيه لقيمة التمويل العقاري.

وأضاف التقرير، أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر أغسطس 2024 بلغت 2.78 تريليون جنيه.

وتابع التقرير أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية أغسطس 2024 بلغت 69 مليار جنيه. بينما إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية أغسطس 2024 بلغت 9.1 مليار جنيه.

وأضاف أن إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية أغسطس 2024 بلغت 3.7 مليار جنيه، بينما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 2.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2024