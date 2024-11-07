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اوراسكوم المالية تعين "برايم كابيتال" مستشارا ماليا لتقييم عرض الاستحواذ المحتمل

01:11 م الخميس 07 نوفمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة تعيين شركة برايم كابيتال مستشارا ماليا مستقل مرخص لها من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض تحديد القيمة العادلة لأسهم رأسمال شركة كليفر لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية.

ووفق الإفصاح المرسل للبورصة المصرية، وافق مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه أمس الموافقة المبدئية على عرض الشراء المقدم من شركة كليفر هولدينج ليميتد للاستحواذ على عدد 59.39 مليون جنيه والتى تمثل 98.9% من رأسمال شركة كليفر لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية بشرط موافقة البنك المركزي والجهات الرقابية على العرض المقدم والانتهاء من دراسة القيمة العادلة.

وأضاف الإفصاح، أن موافقة مجلس إدارة الشركة على ضم إدارة الحوكمة إلى المراجعة وإسناد جميع المسؤوليات الخاصة بإدارة الحوكمة لإدارة المراجعة.

وأشار إفصاح الشركة إلى أن الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل اسم الشركة ومقر الشركة وتعديل المواد أرقام 2 و 4 من النظام الأساسي للشركة.

وتركز أوراسكوم المالية القابضة على الاستثمار في الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا، وتسعى إلى الاستثمار في الشركات التي تعمل على تحويل صناعة الخدمات المالية التقليدية بمنتجات وخدمات مبتكرة.

شركة أوراسكوم المالية برايم كابيتال الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية
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