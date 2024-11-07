ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار البلطي والسبيط والكالماري والكابوريا والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76و78 جنيهًا، بزيادة 9 جنيهات.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 جنيهًا و 170 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 180 و300 جنيه، بزيادة 20 جنيهًا.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 150 جنيهًا، بزيادة 15 جنيهًا.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.