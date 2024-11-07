ارتفاع اللحوم والبيض.. أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الفول، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.17 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 55.25 جنيه، بزيادة 2.93 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.71 جنيه، بزيادة 71 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 80.83 جنيه، بتراجع 37 قرش.

كيلو السكر المعبأ: 36.39 جنيه، بزيادة 31 قرش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.56 جنيه، بزيادة 68 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 62.62 جنيه، بتراجع 2.64 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.58 جنيه، بزيادة 14 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 97.16 جنيه، بزيادة بزيادة 68 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.11 جنيه، بزيادة 4.97 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103 جنيه، بزيادة 1.58 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.24 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الفول السائب: 43.17 جنيه، بتراجع 71 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 141.59 جنيه، بزيادة 5.97 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 260.39 جنيه، بزيادة 2.88 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.73 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 98.17 جنيه، بتراجع 4.24 جنيه.







