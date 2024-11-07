إعلان

ارتفاع اللحوم والبيض.. أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

11:55 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

أسعار السلع الأساسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الفول، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.17 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 55.25 جنيه، بزيادة 2.93 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.71 جنيه، بزيادة 71 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 80.83 جنيه، بتراجع 37 قرش.

كيلو السكر المعبأ: 36.39 جنيه، بزيادة 31 قرش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.56 جنيه، بزيادة 68 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 62.62 جنيه، بتراجع 2.64 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.58 جنيه، بزيادة 14 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 97.16 جنيه، بزيادة بزيادة 68 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.11 جنيه، بزيادة 4.97 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103 جنيه، بزيادة 1.58 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.24 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الفول السائب: 43.17 جنيه، بتراجع 71 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 141.59 جنيه، بزيادة 5.97 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 260.39 جنيه، بزيادة 2.88 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.73 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 98.17 جنيه، بتراجع 4.24 جنيه.



أسعار السلع الأساسية كيلو الأرز المعبأ الدواجن اللحوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)