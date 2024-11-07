قفزة غير مسبوقة.. 470 مليار جنيه مبيعات "طلعت مصطفى" في 2024

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة تحقيق مبيعات غير مسبوقة بقيمة 470 مليار جنيه منذ بداية 2024 وحتى 6 نوفمبر 2024، مقارنة بحوالي 108 مليار ات جنيه تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 4 أضعاف.

ووفق الإفصاح المرسل للبورصة المصرية،حقق مشروع ساوث ميد في الساحل الشمالي المصري مبيعات بقيمة 280 مليار جنيه وذلك في أقل من شهر فقط منذ الفتح البيع؛ يرجع ذلك بفضل سجل الشركة القوى وعلامتها التجارية.

وأوضح البيان أن هذه المبيعات ستدفع ربحية المجموعة والعائد على حقوق الملكية والعائد على حقوق الملكية لمستويات غير مسبوقة خلال السنوات القادمة.

وتابع الإفصاح أن مشروع بنان الذي تم إطلاقه مؤخرًا في السعودية حقق مبيعات غير مسبوقة بقيمة تقدر بحوالي 53 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو من هذا العام متفوقًا على مستهدفات مبيعات السنة الأولى.

وتأسست شركة مجموعة طلعت مصطفى عام 2007. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2007. ومتخصصة في العمل بمجال التطوير العقاري حيث تقوم المجموعة بتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف الطبقات من المتوسطة إلي فوق المتوسطة وخاصة المجتمعات السكنية المغلقة (الكمبوند)، بالإضافة إلى مشاركة الشركة في مشروعات الاستثمار السياحي.