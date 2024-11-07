طفرة غير مسبوقة.. ساوثميد" تقفز بمبيعات "طلعت مصطفى" لـ 470 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة تحقيق مبيعات غير مسبوقة بقيمة 470 مليار جنيه (9.4 مليار دولار) منذ بداية 2024 وحتى 6 نوفمبر 2024، مدفوعة بمبيعات قياسية حققها مشروع "ساوثميد" بمنطقة الساحل الشمالي بقيمة 280 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) بعد نحو أقل من شهر من طرحه للبيع.

كانت المجموعة حققت مبيعات بحوالي 108 مليارات جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، قبل أن تقفز مبيعاتها 4 أضعاف هذا العام، ما يعكس حجم التسارع في معدلات البيع بالمشروعات التي تنفذها المجموعة ومن بينها مشروع "ساوثميد" المطل على مياه ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وفي إفصاح أرسلته مجموعة طلعت مصطفى للبورصة المصرية، كشفت المجموعة عن تحقيق مشروع بنان الذي تنفذه المجموعة في المملكة العربية السعودية، ويعد أول مشروعاتها خارج القطر المصري، مبيعات غير مسبوقة وصلت لنحو 53 مليار جنيه، وذلك منذ إطلاق المشروع في شهر مايو الماضي ما يعني أنه تجاوز مستهدفات البيع عن السنة الأولى التي كان مخططا لها.

ويعتبر العام 2024 عاما مفصليًا في مسيرة المجموعة التي تمتد منذ أكثر من خمسة عقود حيث نجحت المجموعة في إعادة تشكيل مكانتها ضمن كبار اللاعبين الإقليميين في القطاع العقاري بفضل الزخم الكبير الذي حققته في كل من مشروع ساوثميد وبنان ما عزز من مستويات دخل المجموعة بالعملة الصعبة وزاد من تنوع المجموعة إقليميا.

كما ساهم القطاع الفندقي في تعزيز الدخل من العمل الصعبة حيث يولد هذا القطاع إيرادات بنحو 300 مليون دولار، ويضم القطاع الفندقي التابع للمجموعة حوالي 3500 غرفة تشغيلية، ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 5 الاف غرفة.

وتأسست شركة مجموعة طلعت مصطفى عام 2007. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2007. ومتخصصة في العمل بمجال التطوير العقاري حيث تقوم المجموعة بتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف الطبقات من المتوسطة إلي فوق المتوسطة وخاصة المجتمعات السكنية المغلقة (الكمبوند)، بالإضافة إلى مشاركة الشركة في مشروعات الاستثمار السياحي.