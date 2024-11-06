هشام طلعت مصطفى: ٢٠٪؜ من مبيعات مشروع "ساوث ميد" لللأسواق الخارجية بفضل تكنولوجيا التسويق المتطورة

القاهرة - مصراوي:

قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، إن المجموعة اعتمدت في تطوير مدنها و مشروعاتها العقارية على الأفكار الحديثة والمبتكرة، منوها إلى أن كل مشروعات مجموعة طلعت مصطفي تدار حاليا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ما يضمن توفير كبير فى استهلاكات الطاقة والمياه وايضاً العنصر البشري. وأشار إلى أن المجموعة حرصت على إبرام شراكات مع كبار الشركات الدولية ، من بينها التعاقد مع مجموعة هواوي العالمية ، لتطبيق أحدث ما توصل إليه العالم في إدارة المدن الذكية والمستدامة بمختلف مشروعات المجموعة.

وأوضح هشام طلعت؛ ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي ، أن مدن مجموعة طلعت مصطفى تضم حاليا ١.٢ مليون مواطن وستصل إلى ٢ مليون مواطن خلال ٧ سنوات مع الانتهاء من مشروعي "نور" و "ساوث ميد".

ولفت إلى أن المجموعة نجحت خلال ٢٠٢٤ فى الوصول بحجم مبيعاتها إلى ٤٧٠ مليار جنيه، وهو ما يوازى مجمل مبيعات أكبر ٩ شركات عقارية فى السوق المصرى، وهو ما يضع مجموعة طلعت مصطفى فى مكانة رائدة باعتبارها أكبر كيان عقارى فى مصر و منطقة الشرق الأوسط.

وأشار هشام طلعت إلى أهمية شراكة القطاع الخاص مع الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية والتطوير العقاري، موضحاً أن الدولة حققت عائدا جيداً من خلال الشراكة مع المجموعة فى مشروع مدينتي بلغ أكثر من 100 مليار جنيه .

‏وتابع: "لدينا تجربة أخرى ناجحة مع وزارة الإسكان فى مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي والذي نجح خلال فترة قصيرة فى بيع نحو ١٢ ألف وحدة سكنية نتيجة للطلب المحلى والعالمى الكبير ، ٢٠٪؜ منها مبيعات من خارج مصر، وهي أكبر نسبة تحققها شركة عقارية في مصر نتيجة الاعتماًد على منظومة إلكترونية تتيح البيع والتعاقد والسداد في أي مكان بالعالم ، بما يعزز تصدير العقار المصري عالميا.

وأشار الى نجاح تجربة مجموعة طلعت مصطفى فى الخارج، بداية من السعودية ، حيث تم إطلاق مشروع بنان بالرياض، وبعد نجاح تلك التجربة تتجه الشركة نحو سوق جديد فى العراق ، وهو ما يدعم تصدير العقار وزيادة عائدات المجموعة من النقد الأجنبي.

وأكد هشام طلعت أن النجاح الكبير لمشروع مدينتي جعله قبلة للمستثمرين والوفود العربية للإطلاع على التجربة المصرية الرائدة فى تطوير المدن الذكية والمستدامة، حيث يزور المدينة اليوم وفدا من العراق ، كما تستقبل مدينتي غداً وفدا رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية.

جاءت تصريحات هشام طلعت مصطفى خلال جلسة بعنوان :"تعزيز تصدير العقارات وتنشيط صناديق الاستثمار" ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي ، بحضور المهندس/ شريف الشربيني ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، و حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس أحمد العزازي ، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية.