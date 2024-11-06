ذهب وبورصات ودولار وعقود آجلة.. كيف تؤثر عودة ترامب على أسواق المال؟

كتبت- أمنية عاصم:

أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب اليوم الأربعاء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لتبدأ أسواق المال والمعادن في التفاعل بشكل فوري فوري عقب إعلان النتيجة.

وأعلن ترامب عن أجندتها الاقتصادية خلال حملته الانتخابية والتي لن تنعكس على أمريكا بحسب بل على العالم أجمع من أهمها تقليل الضرائب على رجال الأعمال والشركات، وفرض قيود حمائية على سلع قادمة من بعض الدول لأمريكا.

الذهب العالمي

في رد فعل سريع تراجعت أسعار الذهب العالمية فور الإعلان عن فوز ترامب بنسبة 0.85% إلى نحو 2721 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا بيانات وكالة بلومبرج.

واستمرت أسعار الذهب العالمى في الهبوط بنسبة 1.68% مسجلَا نحو 2697 دولار للأونصة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

البورصات العالمية

وعلى مستوى الأسواق الأسيوية، قفز المؤشر نيكاي 2.61% إلى 39480.67 نقطة.

وارتفع المؤشر الياباني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند الإغلاق اليوم الأربعاء، وتصدرت أسهم الرقائق والأسهم قليلة المخاطر، وجاء ذلك مع ترقب السوق لنتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية قبل الإعلان، وفق "موقع العربية".

بينما انعكس فوز ترامب على الأسواق الصينية بشكل سلبي ليهبط مؤشر هانج سنج " بورصة هونج كونج" بنسبة 2.23%.

وهبط مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.9%، وسط تعهد ترامب بزيادة الرسوم على البضائع الصينية 60%، وعلى كافة الواردات 10% على الأقل، وفق "العربية بيزنس".

السوق الأوروبي

وتفاعلت الأسواق الأوروبية بشكل أكثر إيجابية حيث ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي- المؤشر القاري – عند الإغلاق بنسبة 0.22% إلى 510 نقطة.

ويمثل مؤشر STOXX Europe 600 شركات ذات رأس مال كبير ومتوسط وصغير في 17 دولة في المنطقة الأوروبية: النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة.

البورصات العربية

وعلى نطاق البورصات العربية جاءت الإغلاقات باللون الأخضر، وارتفع السوق السعودية المؤشر العام للسوق تاسي بنسبة 0.65% عند 12093 نقطة.

وصعدت بورصة دبي حيث حقق مؤشر سوق دبي المالي ارتفاع بنحو 0.47% عند مستوى 4616 نقطة، وارتفعت بورصة أبو ظبي حيث حقق مؤشر سوق أبوظبي المالي ارتفاعا بنسبة 0.43% عند مستوى 9424 نقطة.

وارتفع سوق الأردن بختام إغلاقات جلسة اليوم ليصعد المؤشر العام – لبورصة عمان- بنسبة 0.22% عند مستوى 2408 نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بإرتفاع بنحو 0.82% عند مستوى 31045 نقطة.

العقود الآجلة

قفزت العقود الآجلة للأسهم بشكل حاد في تداولات ما قبل افتتاح الأسواق اليوم وسط نجاح رهان المستثمرين بفوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، وفق "العربية بيزنس".

وحقق مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا بنحو 1133 نقطة، أو حوالي 2.7%.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.4% وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.8% وفق موقع "العربية Business"

الدولار

مؤشر الدولار الأميركي ارتفع بأكثر من 1% قبل أن يتم حسم فوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا، وفي سي إن بي سي عربية.

واستقر الدولار أمام اليورو مسجلاً 1.079 دولارا كما سجل الدولار ارتفاعا أمام نظيرتها اليابانية بأكثر من 1.5% إلى 153.33 ين واستقر أمام الإسترليني مسجلة 1.292 دولار.