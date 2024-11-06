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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء

03:21 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.82% إلى مستوى 31045 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.08% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.16%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 57.94 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 71.12 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 129.07 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.47% إلى مستوى 30793 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

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