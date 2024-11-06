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أسهم تسلا تقفز 13% عقب إعلان فوز ترامب برئاسة أمريكا للمرة الثانية

02:57 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية

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كتبت- أمنية عاصم:

قفزت أسهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية التابعة للملياردير إيلون ماسك- مالك منصة أكس تويتر سابقا- بنسبة 13% عند سعر 284.5 دولار تداولات ما قبل افتتاح السوق وجاء ذلك عقب إعلان المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق موقع العربية.

ويعد ماسك من أكبر المؤيدين لدونالد ترامب، بشكل علني وسط التوقعات باستفادة تسلا من خطط ترامب، وفق العربية.


وأمضى ترامب، وفق العربية، دقائق في الإشادة بإيلون ماسك الذي قدم نحو 120 مليون دولار لدعم حملة ترامب حيث أعلن ترامب إنه سيعين ماسك رئيسا للجنة حكومية للكفاءة.


أكد دونالد ترمب أن السنوات الأربع المقبلة ستكون عصرًا ذهبيًا اقتصاديًا للولايات المتحدة قائلاً: "سنغلق الحدود ولن نسمح باستمرار الهجرة غير الشرعية.. سنعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم".

وبلغت القيمة السوقية لشركة تسلا، التي ارتفعت بنسبة 1% فقط لهذا العام، 807.1 مليار دولار حتى إغلاق يوم الثلاثاء.

شركة تسلا للسيارات الكهربائية ترامب إيلون ماسك
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