فاين القابضة: تصدير 80% من منتجات "إيزي كير" إلى 30 دولة

كتبت_دينا خالد:

قال محمد الدمرداش، المدير العام لمستحضرات التجميل بشركة فاين الصحية القابضة، إن نحو 80% من منتجات إيزي كير، وهي شركة تابعة لمجموعة فاين تم الاستحواذ عليها في ابريل العام الماضي.

وأشار الدمرداش، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى تضاعف مبيعات مستحضرات التجميل لمجموعة فاين القابضة والشركات التابعة لها، داخل وخارج مصر، حيث استطاعت التصدير لنحو 30 سوق خارج مصر في 4 قارات وهم ودول الخليج ووسط أفريقيا والأردن والشرق الأوسط.

وأضاف الدمرداش، أن فاين القابضة تعمل على توطين الصناعة المحلية، حيث وصلت إلى 65% منتج محلي من مستلزمات إنتاجها.

وأوضح الدمرداش، أن استثمارات مجموعة فاين القابضة بلغت نحو 6 مليار جنيه، حيث تمتلك المجموعة نحو 5 مصانع مصرية.

وأضاف الدمرداش، أن الطاقة الإنتاجية لمصانع المجموعة بلغت نحو 72 ألف طن من لب الورق الخام، الذي يدخل في صناعة نحو 42 ألف طن من الورق الصحي، ونحو 625 مليون حفاضة سنويا.