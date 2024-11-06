بعد فور ترامب بالانتخابات الأمريكية.. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تقفز 1000 نقطة

كتبت- أمنية عاصم:

قفزت العقود الآجلة للأسهم بشكل حاد في تداولات ما قبل افتتاح الأسواق اليوم وسط نجاح رهان المستثمرين بفوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، وفق "العربية بيزنس".

وحقق مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا بنحو 1133 نقطة، أو حوالي 2.7%، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.4% وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.8% . وفقًا لموقع "العربية Business"

ويذكر أن آخر مرة قفز فيها مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 1000 نقطة في يوم واحد في نوفمبر 2022، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية.