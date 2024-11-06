أنتون أويل الصينية لإدارة حقول البترول تبحث ارص الاستثمار في مصر

كتب- أحمد والي:

أعلن فان يونج هونج، رئيس مجموعة أنتون أويل الصينية (أكبر شركة صينية خاصة في مجال إدارة حقول البترول)، رغبة الشركة في بحث الفرص المتاحة بقطاع البترول المصري.



وبحسب بيان وزارة البترول اليوم، فإن ذلك جاء خلال عقد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات لاستعراض أنشطة ومشروعات الشركة التي تنتشر في أكثر من 30 دولة ومنطقة بما في ذلك الصين والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

وأبدى الوزير استعداده بعقد اجتماع بين مسئولي الشركة والمسئولين بالهيئة المصرية العامة للبترول في أقرب وقت، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة والوقوف على أوجه التعاون الممكنة بين الجانبين. وحضر اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

وتطرق فان يونج هونج إلى النجاح الذي حققته الشركة، في تنفيذ مشروع حقل مجنون في العراق كأكبر حقل نفط في الخارج تديره شركة صينية خاصة، والذي يُعد أحد أكبر حقول النفط في العالم، إذ يبلغ احتياطيه 38 مليار برميل.