انخفاض البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 65 و69 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 جنيهًا و 175 جنيه، بتراجع 25 جنيها.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 180 و 280 جنيه.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و340 جنيهًا، بتراجع 20 جنيها.









