وزير البترول ييبحث مع "إنرجين" العالمية أعمالها في مصر بمنطقة البحر المتوسط

كتب- أحمد والي:

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية مع ماثيوس ريجاس، رئيس شركة إنرجين العالمية، موقف الأعمال بمناطق عمل الشركة في مصر بمنطقة البحر المتوسط ومناطق شمال إدكو وشمال العامرية ومنطقة أبو قير وشمال شرق حابي.



وتطرق اللقاء على هامش مشاركته في مؤتمر"أديبك 2024"، وفق بيان الوزارة إلى موقف إتمام صفقة بيع أصول الشركة بقطاع البترول والغاز في مصر وإيطاليا وكرواتيا إلى Carlyle International Energy Partners والتي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2024.

وتتطلع شركة Carlyle International إلى تأسيس شركة مستقلة رائدة للاستكشاف والإنتاج في منطقة البحر المتوسط، من خلال تكثيف عمليات التنمية والإنتاج، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتسريع تنفيذ خطط إزالة الكربون الحالية.

وبحث وزير البترول مع هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، سبل تعزيز التعاون بين قطاع البترول ومنظمة أوبك، والرؤى المشتركة فيما يتعلق بدور الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي في ظل التوجهات العالمية للتحول الطاقي، وأهمية التحول الطاقي العادل والتدريجي وفقا للظروف الاقتصادية لكل دولة.

وخلال الجلسة، بحثا التعاون في مجال تبادل الخبرات فيما يتعلق بدراسات وتحليل أوضاع سوق البترول العالمي وتوقعات الأسعار.









