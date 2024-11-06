كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6-11-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره الثلاثاء، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، بمنتصف التعاملات.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع أمس الثلاثاء في مصر، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6-11-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4383 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3835 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3287 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2557 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1826 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 136322 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30680 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.3 % إلى نحو 2738 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا