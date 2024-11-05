شعبة الدخان: ارتفاع أسعار السجائر الكيلوبترا.. وهذا السعر الجديد

كتبت- دينا خالد:

قال ابراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر عبوة السجائر الكلوباترا ارتفعت إلى 38.75 جنيه مقابل 34.72 جنيه قبل الزياد

وأرجع امبابي، ارتفاع الأسعار إلى فتح الشرائح، الذي ترتب عليه زيادة الأسعار.

وأضاف امبابي، أنه تم فتح الشرايح 12% طبقا للقانون الصادر في 11/2023 والذي ينص على صلاحيه وزير الماليه بفتح الشرايح 12% كل عام.