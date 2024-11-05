الجمارك ودولارها يقفزان بأسعار هدايا وأشجار الكريسماس هذا العام

كتبت- دينا خالد:

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار أشجار وهدايا الكريسماس سترتفع بنسبة تتراوح بين 10 و20% هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.

وأشار صفا، إلى أن أغلب هدايا وأشجار الكريسماس مستورده من الخارج ويبدأ استيرادها من شهر سبتمبر، مشيرا إلى أنه تم استيراد أغلب الكميات التي يحتاجها السوق المصري وموجودة بالمخزن.

وأرجع صفا، ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الدولار الجمركي، بعد تحرير سعر الصرف حيث ارتفع إلى 48.5 جنيه مقابل 31 جنيها، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار.

و"الدولار الجمركي" هو مصطلح اقتصادي، يعبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

وأوضح صفا أن أشجار الكريسماس توجد تحت بند مرتفع في الجمارك والذي يقدر بنحو 60% بالإضافة إلى 14% قيمة مضافة، و10% تنمية موارد دولة، أي ما يصل إلى 84% جمارك وضرائب.

وتتراوح أسعار أشجار الكريسماس بين 150 جنيهًا و30 ألف جنيه هذا العام بحسب الطول والحجم والكثافة، وباختلاف كمية الزينة المعلقة بها وأنواعها، بحسب صفا.