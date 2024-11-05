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ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

03:16 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:


ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.47% إلى مستوى 30793 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.


وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.


وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 43.6 مليون جنيه،، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 24.5 مليون جنيه. فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 68.1 مليون جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.59% إلى مستوى 30650 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.

البورصة المصرية EGX30 المستثمرين العرب
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