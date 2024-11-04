انفينيكس تخطط لتصنيع 2 مليون هاتف ذكي محليا في 2025

كتب- علاء حجاج:

قال طه مجدي، مدير التسويق في شركة انفينيكس مصر، إن شركته تخطط لانتاج وتصنيع 2 مليون هاتف ذكي بالسوق المصرية خلال العام المقبل، خاصة بعد اتجاه البنك المركزي نحو تدبير الدولار المصنعين لاستيراد مكونات الإنتاج اللازمة .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم علي هامش إطلاق هاتفها الذكي HOt 50.

وأوضح مجدي أن انفينيكس واجهت صعوبات خلال العامين الماضيين في توافر الدولار إلا أنه منذ مارس الماضي لاحظت الشركة استقرار واضح في سعر الصرف بالسوق المصرية.

وكشف أن شركته تستهدف تصدير جزء من إنتاجها إلى تونس والمغرب من خلال الاستفادة من مزايا اتفاقية الكوميسا، وتخطط الشركة لرفع نسبة المكون المحلي إلى 35% خلال العام المقبل.

وبحسب مدير تسويق الشركة فإنها تستهدف حجم اعمال بقيمة 10 مليون دولار شهريا خلال العام المقبل.

تنتج انفينيكس مصر حاليا هواتفها الذكية بالسوق المصرية من خلال مصنعين إحداهما يقع في مدينة العبور على مساحة 3 آلاف متر مربع ، وآخر على مساحة 2000 متر في العين السخنة

كشف عن دراسة الشركة تصنيع أن شركته تدرس تصنيع أجهزة التليفزيونات الذكية بالسوق المحلية خلال العام المقبل.