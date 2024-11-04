أسعار النفط تقفز 2% بعد تأجيل أوبك+ زيادة الإنتاج

كتب- أحمد والي:

قفزت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة، اليوم الاثنين، بعدما تأجيل مجموعة أوبك+ أمس الأحد زيادة الإنتاج المقررة في ديسمبر لمدة شهر، وذلك في ظل تأهب السوق لأسبوع حاسم يشمل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وبحسب رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار للبرميل أو 2.5 بالمئة إلى 74.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:21 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفع خام غرب تكساس الأميركي بواقع 1.86 دولار أو بنسبة 2.7 بالمئة، ليصل إلى 71.35 دولارا للبرميل.

وأمس الأحد، قالت أوبك+،التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، إنها ستمدد تخفيضات إنتاج تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا لشهر آخر بعد ديسمبر، بعد أن أرجأت بالفعل زيادة الإنتاج التي كانت مقررة بداية من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الطلب.

وكان من المقرر أن ترفع مجموعة أوبك+ الإنتاج في ديسمبر بمقدار 180 ألف برميل يوميا.