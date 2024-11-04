ضعف الطلب من الصين يدفع أوبك+ لتأجيل زيادة الإنتاج

كتب- أحمد والي:

اتفقت مجموعة أوبك+ على تأجيل زيادة إنتاج النفط التي كانت مقررة في ديسمبر لمدة شهر واحد، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر من أوبك+ لرويترز أمس الأحد، فيما استمرت الضغوط الهبوطية على السوق بفعل ضعف الطلب لا سيما من الصين وزيادة المعروض من خارج المجموعة.

وكان من المقرر أن ترفع مجموعة أوبك+، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً في ديسمبر، وسبق أن أرجأت الزيادة من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار.

وتجاوزت أسعار النفط 73 دولاراً للبرميل بقليل عند التسوية يوم الجمعة مدعومة جزئياً باحتمال تأجيل أوبك+ زيادة الإنتاج. ولا يزال سعر خام برنت يحوم بالقرب من أدنى مستوياته هذا العام الذي بلغه في سبتمبر.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن ضعف الطلب والبيانات الاقتصادية يثير قلق المجموعة من إضافة المزيد من الإمدادات.

ووفق المعلومات، جرى اتخاذ قرار تأجيل الزيادة أمس بعد مشاورات بين الوزراء.

وسبق أن أرجأت أوبك+ زيادة الإنتاج من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الطلب وزيادة الإمدادات. كما ضغط على الأسعار انحسار مخاوف المستثمرين من أن يؤثر الصراع في الشرق الأوسط على إنتاج النفط من المنطقة.

وكررت أوبك والسعودية مراراً إنهما لا تستهدفان سعرا معينا وتتخذان القرارات بناء على أساسيات السوق ومن أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وتخفض أوبك+ الإنتاج حالياً بإجمالي 5.86 مليون برميل يومياً، ويعادل ذلك الخفض نحو 5.7% من الطلب العالمي، وذلك ضمن سلسلة خطوات تم الاتفاق عليها منذ أواخر العام 2022.

ويتضمن آخر الاتفاقات على رفع أوبك+ الإنتاج 180 ألف برميل يومياً خلال شهر ديسمبر ضمن خطة للإلغاء التدريجي لأحدث شريحة من التخفيضات الطوعية خلال العام 2025. وأُرجئت زيادة الإنتاج من أكتوبر بعد هبوط الأسعار.