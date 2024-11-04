أسهم بنصف مليار جنيه.. كواليس صفقة كبرى لإعادة هيكلة الشرقية للدخان

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة الشرقية للدخان، ايسترن كومباني عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة لعدد 20 ألف سهم بقيمة 500 مليون جنيه.

وأوضح مصدر مطلع بالشركة، أن العملية تم تنفيذها من قبل مستثمرين إماراتيين هما شركة الأريج العالمية للاستثمار مجموعة مرتبطة (البائع)، وشركة جلوبال للاستثمارات القابضة (المشتري)، وتم تنفيذ الصفقة من قِبل شركة إي اف هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية.

تعد تلك الصفقة إعادة هيكلة؛ نظرًا لأن شركة الأريج العالمية للاستثمار مجموعة مرتبطة تمتلك 3.29% من أسهم شركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني، بينما شركة جلوبال للاستثمارات القابضة تمتلك 30% من أسهم الشركة وفقًا لإفصاح هيكل المساهمين الصادر في 30 يوليو 2024.

تأسست شركة الشرقية- إيسترن كومباني عام 1920. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في كومباني تصنيع وتوزيع منتجات التبغ وبشكل خاص السجائر، وتركز الشركة على تلبية احتياجات المدخنين في مصر لمنتجات التبغ مع التصدير إلى الخارج.