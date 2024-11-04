تراجع معدل دين أجهزة الموازنة إلى 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي فى يونيو 2024

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 89.6% في يونيو 2024 بدلاً من 96% فى يونيو 2023.

وأوضح الوزير في بيان له اليوم، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال العام الماضى.

وجاء ذلك خلال حواره مع المستثمرين الدوليين فى لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس.

وأوضح الوزير أنه تم تحقيق فائض أولي قوى بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يُمثل أكثر من 4 أضعاف «المحقق» في السنوات السابقة.

وأكد الوزير أننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص.

وأشار إلى أنهم ماضون بكل جدية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية، ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، والعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجي.

وأضاف الوزير أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات.

وأشار الوزير إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ما يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع.