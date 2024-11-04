وزير الاتصالات يشهد إطلاق برنامج Invest it بالتعاون بين ايتيدا و Flat6Labs

كتب- علاء حجاج:

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق برنامج Invest IT، لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة، الذي يقدمه مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك)، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بالتعاون مع شركة Flat6Labs،المتخصصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التمويل الأساسي والاستثمار المبكر لرأس المال المخاطِر.

يهدف البرنامج إلى تجهيز الشركات الناشئة التي تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مرحلة التمويل التأسيسي (Seed Funding) أو مراحل ما قبل الاستثمار الأولى أو السلسلة أ Pre Series A) وذلك في مختلف المحافظات للاستثمار، مما يعزز من قدرة الشركات الناشئة على الحصول استثمارات تمويلية وعلى التوسع وتحقيق النمو الاقتصادي في مصر.

ويتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى تجهيز الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج للاستثمار عن طريق تقديم مجموعة من التدريبات وورش العمل والجلسات الاستشارية بشكل مكثف لكل شركة، فضلًا عن الأدوات والموارد الأساسية اللازمة لذلك. وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج عمل تشبيك ما بين الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج وعدد من المستثمرين.

أكد وزير الاتصالات على حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال مواتية وداعمة للشركات التكنولوجية الناشئة ورواد الأعمال، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات وإطلاق برامج تستهدف تطوير مهارات رواد الأعمال، وجذب الحاضنات ومسرعات الأعمال العالمية، وتشبيك الشركات الناشئة مع مستثمرين وإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في جميع المحافظات لتمكين رواد الأعمال من تحويل مشاريعهم المبتكرة إلى شركات ناشئة ناجحة، وكذلك العمل على تبسيط إجراءات التأسيس وما بعد التأسيس، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية؛ موضحا أن مصر من ضمن أفضل 3 دول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جذب الاستثمارات للشركات التكنولوجية الناشئة.

وقال أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، إن الهيئة حريصة على تعزيز وتسريع عمليات نمو الشركات الناشئة المصرية وتهيئة بيئة الأعمال ومساعدتهم على زيادة قدرتهم التنافسية عالميًا.

قال هاني السنباطي مؤسس ورئيس مجلس إدارة Flat6Labs، إن برنامج Invest IT لا يهدف فقط إلى تهيئة الشركات الناشئة للاستثمار، بل إلى تزويدهم بالأدوات وشبكة من العلاقات اللازمة لتوسيع أعمالهم.

وقع عقود تنفيذ البرنامج المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، و هاني السنباطى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Flat6Labs.

هذا ويستهدف البرنامج دعم 12 شركة ناشئة من خلال انضمامهم للبرنامج بمرحلتيه على مدار من 6 إلى 8 أشهر، والتي تتضمن سُبل تجهيز الشركات الناشئة المشاركة بالبرنامج للاستثمار، وكذلك عرض تلك الشركات الناشئة أمام المستثمرين واستراتيجيات جذب المستثمرين وحل التحديات، على أن تصبح الشركات جاهزة بنهاية التدريب للحصول على استثمارات وربطهم بالمستثمرين سواء محلين أو أجانب، تحت دعم وإشراف فريق عمل البرنامج.

ويشترط على الشركات المُتقدمة أن تكون في مرحلة التمويل التأسيسي (Seed Funding) أو مراحل ما قبل الاستثمار الأولى أو السلسلة (أ) (Pre Series A) وأن يكون لديها منتج أو خدمة قابله للتطوير والنمو، و أن يكون تاريخ تسجيلها لا يقل عن عامين قبل تاريخ بدء البرنامج، وأن يتكون فريق التأسيس من عضوين أو أكثر.