البترول: لا زيادة جديدة في أسعار الغاز للمنازل والأنشطة التجارية الشهر الجاري

كتب- مصراوي:

نفت وزارة البترول وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية، خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الزيادة اعتمدت وطبقت بالفعل من سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم المعلومات الدقيقة بشأن أسعار الوقود والمنتجات، وفي ظل ما تم رصده حول تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية، تؤكد الوزارة عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية.

وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله ونشره أمس هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.