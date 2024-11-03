خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والدواجن وارتفاع الحديد والذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والزيت، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت واللحوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت ترتفع في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

تعرف على أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

انخفاض أسعار الزيت والفول وارتفاع اللحوم اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب بمنتصف تعاملات الأحد