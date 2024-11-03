كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب اليوم الأحد 3-11-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره أمس السبت ببداية التعاملات الصباحية.

يذكر أن سعر الذهب تراجع أمس السبت في بداية التعاملات الصباحية، إذ هبط الجرام بنحو 12جنيها مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الجمعة المسائية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 3-11-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4303 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3765 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3227 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2510 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1793 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 133834 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30120 جنيه.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27 % إلى نحو 2736 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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