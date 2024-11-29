"الركود" وزيادة الأسعار تهزم تخفيضات "البلاك فرايدي"

كتبت وتصوير- آية محمد:

شهدت منطقة روكسي بمصر الجديدة حالة من الهدوء وسط وجود تخفضيات "البلاك فرايداي" وعلى الرغم من استعداد محلات الملابس والأحذية بتخفيضات كبيرة أملًا في جذب المواطنين.

وعلى عكس المعتاد لم تفلح اللافتات الحمراء التي تعلن عن وجود خصومات كبيرة في جذب المواطنين، فالمحال تكاد تكون فارغة تمامًا، بحسب ما رصدته جولة لمصراوي.

ويقول محمد نبيل، صاحب أحد محلات الملابس في منطقة روكسي، والذ التقاه مصراوي، إن الإقبال على تخفيضات "البلاك فرايداي" ضعيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع نبيل ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام، مما أدى لضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار نبيل، إلى أن المحل يقدم خصومات تتراوح بين 20% و50%، وتستمر حتى نهاية الشهر.

وأضاف نبيل، أن العروض متاحة على قطع معينة من المنتجات التي يتم تصنيعها في المصنع التابع لهم، حيث يكون لديهم القدرة على التحكم في التكلفة، أما بالنسبة للمنتجات التي يتم توريدها من مصانع أخرى فإن ارتفاع أسعارها يجعل من الصعب تقديم أي خصومات عليها.

واتفقت معه، هدير شعيب التي تعمل في أحد محلات البراندات المشهورة، أن الإقبال هذا العام كان أقل مقارنة بالعام الماضي، لافته إلى أن موسم رمضان يعد من أكثر الفترات التي تشهد نشاطًا ملحوظًا في المبيعات مقارنة بالمواسم الأخرى حيث يحرص الناس على شراء الملابس الجديدة في ذلك الموسم استعدادا لعيد الفطر.

وأضافت هدير، أن الأسعار في الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات متتالية تبعتها حالة من الركود حيث لا يستطيع المواطنون شراء ملابس جديدة شهريا في ظل ارتفاع باقي أسعار السلع.

وأشارت هدير، إلى أن المحل التي تعمل به يقدم عروضًا مميزة تهدف إلى جذب العملاء وتشجيعهم على التسوق ومن أبرز هذه العروض، "اشتري قطعتين واحصل على قطعة هدية".

وأضافت هدير أن أسعار الملابس تتراوح بين 600 إلى 1700 جنيه، مما يوفر خيارات متنوعة تناسب مختلف الفئان.

وأوضحت هدير أن العروض مستمرة حتى نهاية الشهر وتشمل جميع أنواع الملابس مما يتيح للعملاء حرية أكبر في اختيار القطع التي تناسبهم ضمن العروض المتاحة.

بينما تقول أمنية أحمد، التي تعمل بأحد المحال، التي التقاها مصراوي، إن العروض لا تكون على كل القطع وإنما تكون على قطع معينة وأنهم غير قادرين على تقديم عروض على القطع الجديدة.

وجاءت أبرز العروض، التي يقدمها المحل، "اشتري قطعة واحصل على خصم 50% على القطعة الثانية"، بالإضافة إلى عرض "اشتري قطعتين واحصل على قطعة إضافية مجانًا"، بحسب أمنية.

ويعبر محمد عبد الله، صاحب أحد محلات الأحذية عن استيائه، قائلًا: "مفيش إقبال السنة دي بالرغم من أن المحل بيقدم خصومات تتراوح بين 20% و50% على بعض المنتجات".

وأشار عبد الله، إلى أن متوسط أسعار الأحذية يتراوح بين 400 و1300 جنيه.

وأوضح عبد الله، أن أغلب العروض تُقدم على الأحذية الصيفية وأن هناك عروض أخرى على "الهاف بوت "و"البوت".

ويقل أحمد باسم، صاحب أحد محلات الأحذية، إن البلاك فرايداي لا يزال أحد أهم مواسم الشراء حيث يزداد إقبال المستهلكين على الأحذية مقارنة بالمواسم الأخرى، ولكن الإقبال هذا الموسم متراجع بنسبة 50% مقارنة بالمواسم السابقة.

وأوضح باسم أن العروض الحالية تقتصر على منتجات معينة داخل المحل بينما تظل المجموعة الجديدة خارج نطاق الخصومات.

ويقول خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن الإقبال على تخفيضات البلاك فرايداي متراجع هذا العام بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع فايد، تراجع الإقبال إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

وأضاف فايد، أن نسبة الخصومات تتراوح بين 10% و50%.