سفير بريطانيا: استثماراتنا التراكمية في مصر وصلت إلى 50 مليار دولار خلال آخر 20 عاما

كتبت- منال المصري:

قال جاريث بايلي السفير البريطانى لدى مصر، إن بريطانيا تعد من أكبر الدول استثمارا في مصر حيث وصل إجمالي الاستثمارات التراكمية بين 40 إلى 50 مليار دولار خلال آخر 20 عاما.

وأوضح في تصريحات خاصة على هامش عشاء عمل للجمعية البريطانية للاستثمار اليوم، أن المستثمرين البريطانيين يستهدفون الاستثمار في مصر في عدد من المجالات يأتي في مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة الشمسية والرياح ومشروعات الشراكة مع الحكومة المصرية وتصدير الخدمات المالية من مصر إلى أوروبا.

وأوضح السفير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار سنويا مستهدفين التصدير الزراعي والخدمات المالية، وفق ما قاله السفير.

وأكد السفير أننا متفائلين بالإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية حاليا وخاصم تبسيط السياسات الضريبية على القطاع الخاص.

وتعمل مصر حاليا على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار يصرف على شرائح حتى سبتمبر 2026.

وتلتزم مصر خلال تنفيذ الإصلاحات بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مقدمتها الالتزام بمرونة سعر الصرف وتخارج الدولة من حصص مملوكة لها لصالح القطاع الخاص بهدف سد فجوة التمويل الأجنبي.