وزير المالية: تكثيف الجهود لتوسيع نطاق عمل السياسات المالية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه يتم تكثيف الجهود لتوسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرًا فى تعزيز مسار الاستقرار المالى ودفع جهود النمو والتنمية، وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

وأشار الوزير إلى أهمية دعم الاستراتيجية المتكاملة للتسهيلات الضريبية عبر منصة واحدة بشكل مبسط وفعال بما يساهم فى دعم مفهوم ريادة الأعمال وتطوير المنظومة الاستثمارية.

وجاء ذلك خلال كلمة وزير المالية، في عشاء عمل نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA برئاسة المهندس خالد نصير، حضر اللقاء السفير البريطانى بالقاهرة، جاريث بايلى، وحشد كبير من قادة الأعمال ورؤساء البنوك وقيادات قطاعات اقتصادية عدة.

وأكد كجوك أن الهدف الاستراتيجى بالنسبة لفريق العمل فى وزارة المالية هو دعم الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال والممولين، وبناء منظومة ضريبية داعمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.