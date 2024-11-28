لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير المالية: تكثيف الجهود لتوسيع نطاق عمل السياسات المالية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

10:38 م الخميس 28 نوفمبر 2024

أحمد كجوك وزير المالية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه يتم تكثيف الجهود لتوسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرًا فى تعزيز مسار الاستقرار المالى ودفع جهود النمو والتنمية، وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

وأشار الوزير إلى أهمية دعم الاستراتيجية المتكاملة للتسهيلات الضريبية عبر منصة واحدة بشكل مبسط وفعال بما يساهم فى دعم مفهوم ريادة الأعمال وتطوير المنظومة الاستثمارية.

وجاء ذلك خلال كلمة وزير المالية، في عشاء عمل نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA برئاسة المهندس خالد نصير، حضر اللقاء السفير البريطانى بالقاهرة، جاريث بايلى، وحشد كبير من قادة الأعمال ورؤساء البنوك وقيادات قطاعات اقتصادية عدة.

وأكد كجوك أن الهدف الاستراتيجى بالنسبة لفريق العمل فى وزارة المالية هو دعم الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال والممولين، وبناء منظومة ضريبية داعمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.

أحمد كجوك وزير المالية الاقتصاد المصرى الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سفير بريطانيا: استثماراتنا التراكمية في مصر وصلت إلى 50 مليار دولار خلال آخر 20 عاما

إعلان

إعلان

"متتخضوش".. أول تعليق من مدبولي على تحريك سعر الجنيه أمام الدولار
قراءة في مؤشرات الموازنة: عبء الدين يلتهم 90% من الإيرادات والضرائب المنقذ الأكبر
حالة الطقس غدًا الجمعة: أمطار وبرودة وشبورة.. ونصائح بارتداء الملابس الشتوية