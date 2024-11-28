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وزير المالية: خلق آفاق رحبة للاستثمارات المتبادلة والشراكات القوية بين القطاع الخاص في مصر والبحرين

05:59 م الخميس 28 نوفمبر 2024

أحمد كجوك يلتقي سلمان بن خليفة آل خليفة

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كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى طفرة كبيرة للتعاون المالى والاستثمارى والاقتصادى بين مصر والبحرين؛ من أجل دعم قدرات البلدين الشقيقين فى التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ وذلك اتساقًا مع العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، على نحو يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة.

وأوضح في بيان للوزارة اليوم أننا سنعمل معًا على خلق آفاق رحبة للاستثمارات المتبادلة والشراكات القوية بين القطاع الخاص بالبلدين الشقيقين؛ بما يعزز جهود مساندة الأنشطة الاقتصادية.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنى بمملكة البحرين، وسفيرة البحرين بالقاهرة فوزية بنت عبدالله زينل، وعبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة والوفد المرافق لهما.

وأوضح أننا لدينا فى مصر فرص اقتصادية متنوعة وجاذبة للقطاع الخاص فى قطاعات تنافسية وذات أولوية.

وأوضح الوزير أننا أجرينا العديد من الإصلاحات الهيكلية لدعم صغار وكبار المستثمرين فى إطار مسار توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة، فى الاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية بمصر، تعمل بقوة وتناغم لدفع جهود تهيئة مناخ اقتصادي محفز للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمدعوم بقوة بمساهمات القطاع الخاص.

أحمد كجوك وزير المالية لشراكات بين القطاع الخاص في مصر والبحرين سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين الاستثمارات المتبادلة بين مصر والبحرين
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