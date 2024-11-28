كتبت- منال المصري:

ارتفع إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لمصر 36.7% خلال أول 4 أشهر من العام المالي 2024-2025 (يوليو إلى أكتوبر) مسجلا نحو 648.25 مليار جنيه مقارنة بنحو 474.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت وزارة المالية في تقريرها الشهري نمو الإيرادات إلى الارتفاع الملحوظ في الإيرادات الضريبية في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، وزيادة في المتحصلات من تحويلات رأس الحكمة للحكومة المصرية بمبلغ 510 مليار جنيه

وتراجع العجز الكلي في الموازنة إلى 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أو 4 أشهر من العام المالي الجاري 2024-2025 (يوليو إلى أكتوبر) مقارنة بـ3.93% بنفس الفترة من العام السابق، بفضل زيادة الايرادات.

وأظهرت بيانات التقرير الشهري لوزارة المالية زيادة الفائض الأولي 0.76% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري مقارنة بـ 0.31% بنفس الفترة من العام الماضي.