خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الذهب والأرز وانخفاض الحديد والدواجن

كتبت- آية محمد:

ارتفاع أسعار الكوسة، والبصل، والأرز، والمكرونة، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار الحديد، والدواجن، والبيض، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

ارتفاع البصل والكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور الخميس

تراجع أسعار الحديد بالأسواق اليوم الخميس ( موقع رسمي)

ارتفاع الأرز والمكرونة .. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب اليوم بمنتصف تعاملات الخميس