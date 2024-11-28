"أسكوم " تستلم أول قسط من بيع حصتها في مشروع كرمك للذهب في أثيوبيا

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت اسيك للتعدين " أسكوم " عن استلام شركة APM Investment Holdings BVI – التابعة بنسبة 100% - مبلغ 12.2 مليون دولار من شركة Allied Gold Corp خلال شهر نوفمبر 2024 وتمثل نسبة 50% المتبقية من القسط الأول المستحق.

ووفق البيان المرسل من الشركة اليوم، أن شركة APM Investment Holdings BVI – التابعة بنسة 100% - قامت ببيع حصتها البالغة حوالي 35% من مشروع كرمك للاستكشاف والتنقيب عن الذهب في إثيوبيا إلى شركة Allied Gold Corp.

وأضاف أن أنه بالإشارة إلى إفصاح الشركة في 2 أكتوبر 2024 الخاص باستلام شركة شركة APM Investment Holdings BVI – التابعة بنسبة 100%- عدد 5.75 سهم من شركة Allied Gold Corp خلال شهر سبتمبر 2024 مقابل قيمة 50% من القسط الأول من ثمن البيع.

وتأسست شركة أسيك للتعدين " أسكوم" عام 1999. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2003. ومتخصصة في العمل بقطاع الجيولوجيا والتعدين وإدارة المحاجر الشاملة والتصنيع، كما تعمل الشركة في تطوير عمليات تعدين جديدة لمواد البناء والمعادن الثمينة وعمليات التصنيع لكربونات الكالسيوم الأرضية والصوف الصخري و الزجاجي وصناعة الأسمنت. لديها شركات تابعة في الإمارات وسوريا والسودان والجزائر وإثيوبيا.