حديد عز توضح أسباب وقف التداول على شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة حديد عز أن الشركة قامت أمس بالإفصاح في بورصة لندن عن ميزانية العام المالي 2023 المدققة طبقًا لـ IFRS وطلبت إنهاء إيقاف التداول على شهادات الإيداع الدولية "GDRs " موضحه أنه من المتوقع السماح باستئناف التداول في أقرب وقت.

ووفق الإفصاح المرسل للبورصة، جاء ذلك بعدما قامت الشركة في إفصاح الشركة أمس لبورصة لندن – طبقًا لقواعد التداول الصادرة من هيئة الرقابة على التصرفات المالية الإنجليزية (FCA) – الخاصة بوقف التداول على شهادات الإيداع الدولية للشركة لحين الانتهاء من إعداد الميزانية السنوية لعام 2023 ومراجعتها طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية ( IFRS).

وأشار الإفصاح، إلى أن إصدار القوائم المالية المدققة طبقًا لـ IFRS لا ينشأ عنه أى تعديل أو تغيير في القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2023، المدققة طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية والتي أفصحت عنها الشركة في 15 إبريل 2024.