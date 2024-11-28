وقف التعامل على سهم حديد عز بعد الإعلان عن عطل بأحد خطوط الإنتاج

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت إدارة البورصة المصرية وقت التعامل على سهم الشركة اعتبارًا من جلسة تداول اليوم االخميس وذلك في ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة اليوم.

ووفق للإفصاح المنشور على شاشة البورصة جاء وقف التعامل بشأن ورود بيان من الشركة لذلك تم تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.

ويذكر أن الشركة أفصحت أمس عن تعرض محول الكهرباء قدرة 210 ك. ف.أ لعطل جسيم – الخاص بفرن الصهر الثاني بشركة العز لصناعة الصلب المسطح بالعين السخنة – السويس الشركة التابعة.

وأضافت الشركة، أنه تم التواصل فور حدوث العطل مع الشركة المصنعة وفي ضوء التقييم المبدئي للموقف، مضيفة الشركة أنه من المتوقع أن تستغرق فترة التصليح حوالي 9 أشهر وتم إحاطة شركة التأمين بتوقف فرن الصهر الثاني نتيجة لعطل.