لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

فودافون تخطر عملائها بتعطل بعض خدماتها يوم الجمعة

09:24 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

شركة فودافون مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء حجاج:

أخطرت شركة فودافون مصر عملائها في رسالة نصية بتعطل بعض خدماتها يوم الجمعة بسبب قيامها ببعض التحديثات على الشبكة.

وأكدت الشركة في رسالتها أن بعض خدماتها سوف تتأثر.

وطلبت الشركة من عملائها عدم إجراء أى تغيير أو تجديد للاشتراك يوم الجمعة.

وجاء نص الرسالة كما يلي:

حرصًا منا على تقديم أحدث وأفضل الخدمات، يرجى العلم بأنه قد تتأثر بعض خدمات طلب تغيير او تجديد الاشتراكات في أوقات متفرقة خلال يوم الجمعة 29 نوفمبر، وذلك لإجراء تحديثات تقنية والعودة للعمل بشكل طبيعى يوم السبت 30 نوفمبر الساعة 7 صباحًا.

شركة فودافون مصر فودافون تخطر عملائها فودافون تعطل بعض خدماتها يوم الجمعة فودافون تقوم بتحديثات على الشبكة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد توقف امتد لبضعة ساعات.. عودة خدمات إنستاباي بصورة طبيعية