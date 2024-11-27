فودافون تخطر عملائها بتعطل بعض خدماتها يوم الجمعة

كتب- علاء حجاج:

أخطرت شركة فودافون مصر عملائها في رسالة نصية بتعطل بعض خدماتها يوم الجمعة بسبب قيامها ببعض التحديثات على الشبكة.

وأكدت الشركة في رسالتها أن بعض خدماتها سوف تتأثر.

وطلبت الشركة من عملائها عدم إجراء أى تغيير أو تجديد للاشتراك يوم الجمعة.

وجاء نص الرسالة كما يلي:

حرصًا منا على تقديم أحدث وأفضل الخدمات، يرجى العلم بأنه قد تتأثر بعض خدمات طلب تغيير او تجديد الاشتراكات في أوقات متفرقة خلال يوم الجمعة 29 نوفمبر، وذلك لإجراء تحديثات تقنية والعودة للعمل بشكل طبيعى يوم السبت 30 نوفمبر الساعة 7 صباحًا.